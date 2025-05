Banco do Brasil começa a oferecer Pix Automático a todos os clientes PF e PJ no dia 29

Clientes recebedores terão prazo de 90 dias antes da data do débito para envio da agenda de pagamentos. Como hoje o prazo é de dez a dois dias antes do vencimento, as empresas vão poder programar suas cobranças com mais antecedência, explica o banco.

"A ampliação do Pix Automático é um avanço importante na democratização dos meios de pagamento no país. Ao contemplar empresas de pequeno porte e oferecer uma solução acessível a diversos segmentos, tornamos mais simples e segura a gestão de cobranças recorrentes. Participar ativamente da construção dessa funcionalidade, ao lado do Banco Central, reforça nosso compromisso em estar cada vez mais próximos na vida das pessoas", diz a gerente executiva de Meios de Pagamentos do BB, Dione Cordioli, em nota.