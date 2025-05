Barra está alta para mover juros em qualquer direção enquanto Fed espera certeza, diz dirigente

"O que o fiscal determinará no crescimento econômico dependerá da versão final da proposta", lembrou Goolsbee.

O presidente da distrital de Chicago também evitou comentários claros sobre quando espera o próximo corte de juros pelo Fed, reiterando que prefere não deixar os dirigentes de "mãos atadas". "Posso dizer que ajustei um pouco minhas expectativas e agora acredito que os juros podem cair nos próximos 10 a 16 meses para nível significativamente mais baixo que o atual", projetou.

O dirigente ponderou que preocupações sobre estabilidade financeira são exageradas e que as taxas de juros podem ser ajustadas se houver uma crise fiscal ou outros desdobramentos de políticas comerciais. Para ele, um cenário estagflacionário é a pior situação possível para o Fed, que também considerará em suas análises o recente aumento de rendimentos dos Treasuries e seus impactos diretos sobre a economia.

Ao ser questionado sobre a independência do banco central, Goolsbee disse que ela é "criticamente importante" para controlar inflação. "Se Donald Trump escolher uma pessoa esperta e que abrace nossos mandatos, não mudará muita coisa sobre nossa postura", acrescentou, ao especular sobre um eventual substituto do presidente do Fed, Jerome Powell.

Tarifas à UE

O presidente do Federal Reserve de Chicago afirmou ainda que aumentar as tarifas norte-americanas contra a União Europeia (UE) para 50% tem uma "ordem diferente de magnitude", muito mais elevada do que a atual e capaz de gerar riscos para as cadeias de oferta. "Se olharmos para esse nível, é assustador", disse.