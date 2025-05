Bolsas da Europa fecham em forte queda com escalada das tensões comerciais entre EUA e UE

As bolsas da Europa fecharam em forte queda nesta sexta-feira, 23, pressionadas pela escalada nas tensões comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. O movimento veio após o presidente dos EUA, Donald Trump, recomendar a imposição de uma tarifa fixa de 50% sobre produtos europeus a partir de 1º de junho.

Em Londres, o FTSE 100 recuou 0,24%, aos 8.717,97 pontos, mas acumulou alta semanal de 0,38%. O DAX, de Frankfurt, caiu 1,54%, aos 23.629,58 pontos, com perda semanal de 0,58%. Em Paris, o CAC 40 cedeu 1,65%, aos 7.734,40 pontos, acumulando baixa de 1,93% na semana. O FTSE MIB, de Milão, caiu 1,94%, aos 39.475,36 pontos, com forte recuo semanal de 2,90%. Em Madri, o Ibex 35 perdeu 1,18%, aos 14.104,10 pontos, mas fechou a semana com ganho de 0,28%. Já em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,61%, aos 7.330,90 pontos, acumulando valorização semanal de 1,31%. Os dados são preliminares.

A sessão foi especialmente negativa para os setores automotivo, financeiro e de consumo. As montadoras Mercedes-Benz e BMW, da Alemanha, caíram 4% e 3,7%, respectivamente, enquanto a Stellantis recuou 4,56% em Paris.