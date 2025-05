Bolsas de NY fecham em queda com temores de guerra comercial e ameaças tarifárias de Trump

Enquanto a maior parte do mercado sofreu com os temores comerciais, o setor nuclear ganhou destaque após Trump anunciar medidas para reduzir exigências regulatórias na aprovação de reatores nucleares. A Oklo subiu 23,06%, enquanto a Centrus Energy avançou 20,44%.

As ações da US Steel saltaram 21,61% após Trump anunciar que a companhia continuará sediada nos Estados Unidos. O republicano também anunciou que a US Steel firmará uma parceria comercial com a japonesa Nippon Steel.

Do lado macroeconômico, as vendas de moradias novas nos EUA surpreenderam positivamente, com alta de 10,9% em abril ante março - contrariando a expectativa de queda.

Já no front geopolítico, a sinalização de Trump sobre uma tarifa fixa de 50% contra a União Europeia, com possível implementação a partir de 1º de junho, pesou sobre os mercados.

Para o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, a proposta representa uma "ordem diferente de magnitude" em relação às tarifas atuais e pode causar disrupções nas cadeias de oferta semelhantes às vistas durante a pandemia.

A Bolsa de NY não funcionará na segunda-feira em razão do feriado de Memorial Day.