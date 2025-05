CBA compra fatia em eólicas da Casa dos Ventos e Auren por R$ 158 milhões

A Companhia Brasileira de Alumínio informou nesta sexta-feira, 23, que assinou acordos vinculantes para aquisição de participação em ativos de autoprodução de energia eólica que fazem parte do Complexo Serra do Tigre e do Parque Eólico Cajuína lll, detidos pela Casa dos Ventos e Auren Energia, respectivamente.

O valor total pelas participações societárias dos dois acordos é de R$ 158 milhões, com vigência de 15 anos e início do suprimento a partir de 2027, destinados à Fábrica em Alumínio (SP).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o acordo com a Casa dos Ventos (Complexo Serra do Tigre) prevê o fornecimento de 60 MWm e com a Auren Energia (Cajuína lll), o fornecimento será de 55 MWm.