Comércio de bens do G20 cresce no 1º trimestre, mas serviços seguem irregulares, diz OCDE

Na Europa, o Reino Unido teve alta de 4,7% nas exportações, e a UE, de 2,8%. A Itália se destacou com aumento de 3%, puxado por produtos farmacêuticos. A Alemanha cresceu 0,8% nas exportações e 2% nas importações.

Na Ásia, os resultados foram mistos. A China exportou 1,1% mais, com alta nos embarques de terras raras, mas importou 3,7% menos, com queda em produtos elétricos e mecânicos. O Japão exportou 3,7%, enquanto a Coreia do Sul teve recuo de 4,3% nas exportações, afetada pelo setor automotivo.

O comércio de serviços apresentou variação desigual. "As exportações diminuíram 0,7% e as importações aumentaram 1%", estima a OCDE. Nos EUA, as exportações de serviços subiram 0,4%, apesar da queda na receita com turismo. O Canadá teve retração em ambas, com queda de 3,2% nas exportações e d 3,6% nas importações. A França e a Alemanha seguiram em contração, mas a Itália cresceu com exportações, em alta de 7,2%.

Entre os emergentes, o Brasil teve queda de 1,2% nas exportações de serviços. Na Índia, as exportações recuaram 0,1%, e as importações despencaram 9,1%. Todos os dados são em relação ao último trimestre de 2024.