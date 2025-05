Deputado quer que Haddad fale à Comissão da Câmara sobre aumento do IOF

Já há previsão de que Haddad vá a Câmara para falar com os deputados no dia 11 de junho para a audiência de Haddad. A reunião em questão é conjunta entre a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e a de Finanças e Tributação. No encontro, a expectativa é a de que Haddad preste "esclarecimentos sobre temas diversos".