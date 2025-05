Dólar perde força à tarde com exterior e fecha em queda, a R$ 5,6470, após susto com IOF

O desconforto com o anúncio na quinta-feira, 22, à noite das medidas que alteram alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), embora parte delas tenha sido revertida, continuou a reverberar no mercado de câmbio local na sessão desta sexta-feira, 23. O aumento do imposto acabou ofuscando o congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025, acima do esperado pelos investidores.

Apesar da onda global de enfraquecimento da moeda norte-americana, na esteira de medidas e ameaças protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à União Europeia (alíquota de 50% a partir de junho) e à Apple, o dólar à vista operou em alta em maior parte do pregão, em especial nas primeiras hora de negócios, quanto tocou máxima a R$ 5,7452. Tratava-se de um ajuste ao avanço do dólar futuro para junho na quinta à noite em reação ao anúncio do IOF, quando o mercado spot já estava fechado.

"O mercado amanheceu tentando organizar as ideias após mais um capítulo em que a comunicação do governo conseguiu desviar o foco até de uma boa notícia", afirma o head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP, Diego Costa, lembrando que o governo já havia derrapado na comunicação em novembro do ano passado, quando anunciou ao mesmo tempo medidas fiscais e a isenção de imposto de renda da pessoa física.