Fitch mantém rating de Hong Kong em 'AA-', com perspectiva estável

A agência alerta que as incertezas tarifárias dos EUA também devem pesar sobre o desempenho externo. "As tarifas aplicadas a Hong Kong seguem as mesmas da China continental e estão em torno de 40%, acima dos níveis de 2024", afirma o texto.

No campo fiscal, a Fitch prevê déficit consolidado de 5% do PIB no ano fiscal até março de 2026, ante 5,9% no ano anterior. A expectativa é de um caminho de consolidação gradual, mas com riscos de déficits mais amplos devido à arrecadação fraca e aos gastos crescentes, como os do projeto Northern Metrópolis. Mesmo assim, Hong Kong mantém "reservas fiscais consideráveis", equivalentes a cerca de 20% do PIB, e dívida pública "ainda baixa", com apenas 15% do PIB excluindo instrumentos monetários.

A Fitch conclui que o sistema bancário local continua resiliente, com "liquidez sólida e posições de capital robustas", e destaca que Hong Kong continua a se beneficiar de uma "posição líquida credora externa elevada", estimada em 294% do PIB em 2025.