Galípolo: comunicação do BC tem conseguido passar bem pelos ciclos, porque foi transparente

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 23, que a comunicação da autoridade monetária tem conseguido passar bem pelos ciclos, porque tem sido transparente. Segundo ele, a intenção da comunicação do Banco central "não é querer algo", mas sim explicitar o que está olhando em suas decisões.

Galípolo argumentou ser difícil formular cenários em meio à incerteza elevada, porque há dificuldade também de dizer que não são projeções.

"Sinto uma tendência dos bancos centrais a fazer uma comunicação mais direta, simplificada, sem sinais futuros", avaliou Galípolo, em participação por videoconferência no Seminário Anual de Política Monetária, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), no Rio de Janeiro.