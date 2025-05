Galípolo diz que ele e ministros são 'zelosos' com a separação institucional com o BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 23, que tanto ele próprio, como os ministros, são "zelosos" com a separação institucional entre governo e autoridade monetária. As declarações ocorreram um dia depois de um imbróglio entre Fazenda e BC, na esteira da divulgação de mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

"Eu sou o primeiro a assumir um Banco Central autônomo e, tendo vindo da Secretaria-Executiva da Fazenda, eu tenho um zelo ainda maior, isso amplifica o meu zelo, pela devida separação institucional da política monetária e do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e das competências de cada uma delas", comentou Galípolo.

Na quinta-feira, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, disse, durante entrevista coletiva, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria discutido mudanças no IOF com Galípolo. Horas depois, Haddad foi ao X contradizer seu número 2, afirmando que nenhuma medida fiscal havia sido "negociada" com a autarquia.