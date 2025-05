Galípolo: é normal BC estar em calibragem, para entender se juro é contracionista o suficiente

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta sexta-feira, 23, que é normal que a autarquia tenha entrado em um "processo de calibragem", buscando entender se a taxa de juros está em nível contracionista o bastante para promover a convergência da inflação, depois de ter feito um ciclo rápido de aperto monetário.

"O Banco Central produziu um ajuste na política monetária, de aperto na política monetária, que colocou a taxa de juros num patamar que eu acho que é difícil a gente discutir se não é contracionista", disse Galípolo, em participação por videoconferência no Seminário Anual de Política Monetária, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), no Rio de Janeiro. "A discussão é se ele é contracionista o suficiente, e por quanto tempo precisa permanecer num patamar bastante contracionista."

O BC também busca comunicar que tem consciência da necessidade de permanecer com a taxa em nível "bastante contracionista" por período mais prolongado para promover a convergência da inflação à meta, diante do forte dinamismo que a economia brasileira vem apresentando nos últimos anos, ele disse.