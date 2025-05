Ibovespa cai com aumento de IOF e em meio a novas ameças de tarifas dos EUA

O Ibovespa cai na sessão desta sexta-feira, 23, mas o recuo é inferior ao registrado nos índices de ações internacionais e no declínio de 1,24% do minério de ferro hoje em Dalian. A queda do principal indicador da B3 reflete o aumento das incertezas fiscais no Brasil mesmo após o governo ter recuado ontem na decisão de aplicar alíquota de 3,5% em fundos de investimento no exterior

Apesar do recuo nos rendimentos dos Treasuries, os juros futuros e o dólar avança, reforçando a cautela dos agentes com o fiscal. Nos EUA, o mercado de títulos fecha mais cedo hoje devido ao feriado na segunda-feira pelo Memorial Day.

No Brasil, seis horas depois de divulgar o aumento do IOF para uma série de transações, o Ministério da Fazenda recuou na ideia de taxar fundos nacionais no exterior. "Um recuo por mais que seja bom, o estrago já foi feito. As impressões que ficam são bem negativas. Não tem como apagar a mácula que foi criada", afirma Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.