Ibovespa reage e sobe 0,40% no dia, aos 137,8 mil pontos, mas cede terreno na semana

Após ter perdido na mínima do dia, pela manhã, o patamar dos 135 mil pontos, o Ibovespa se firmou no campo positivo à tarde, na contramão do ajuste de Nova York, onde voltaram a prevalecer temores em relação a iniciativas tarifárias do governo Donald Trump. Por aqui, após recuo parcial da equipe econômica em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - anunciado por rede social ainda na madrugada -, o Ibovespa lutou e conseguiu subir 0,40%, aos 137.824,29 pontos, na máxima do dia no fechamento, com giro a R$ 20,9 bilhões nesta sexta-feira, 23.

Na semana, caiu 0,98%, no que foi seu primeiro revés desde o começo de abril, tendo acumulado ganhos sem quebras no intervalo iniciado em 7 de abril - o correspondente a seis semanas consecutivas.

"A notícia sobre o IOF, e a forma como a comunicação foi feita, desagradou. Ter voltado atrás para corrigir um pouco é positivo. Mas já não se esperava deste governo algo no sentido de cortes - o que tem havido é aumento de imposto. De qualquer forma, o cenário de rotação de carteiras continua a favorecer Brasil e outros emergentes, como México e Índia. Isso não deve mudar muito em um horizonte de seis meses a um ano. O fluxo deve continuar vindo: temos carry trade favorável, com juro alto e opções também em Bolsa para estrangeiro. E o dólar tem se enfraquecido com decisões de Trump", diz Cesar Mikail, gestor de renda variável na Western Asset.