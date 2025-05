JBS aprova reestruturação societária com dupla listagem no Brasil e nos EUA

Segundo a companhia, a nova estrutura permitirá fortalecer a governança corporativa, ampliar a base de investidores e reduzir o custo de capital.

A operação foi avaliada pela KPMG, que atribuiu à JBS S.A. um valor patrimonial de R$ 44,78 bilhões com base nos dados de 31 de dezembro de 2024. Conforme comunicado anterior, os dois principais acionistas - J&F Investimentos e BNDESPar - se abstiveram de votar, reforçando o protagonismo dos acionistas minoritários, que detêm cerca de 30% do capital em circulação.

Com a conclusão do processo, as ações da JBS deixarão de ser negociadas no Novo Mercado da B3, já que os BDRs da nova holding não podem ser listados nesse segmento.