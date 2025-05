Juros: alta das taxas perde força com recuo do governo no IOF e alívio nos Treasuries

Os juros futuros fecharam perto dos ajustes anteriores, perdendo ritmo de alta visto durante o dia. Além do mercado digerir o recuo na questão do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre remessas, o ambiente externo ajudou a mitigar os efeitos negativos da elevação do imposto, principalmente pelo recuo nos rendimentos dos Treasuries.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 14,72%, de 14,74% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027, a 13,98%, de 14,01% ontem no ajuste. O DI para janeiro de 2029 fechou com taxa de 13,61%, de 13,58%. No cômputo da semana, as taxas estavam praticamente nos mesmos níveis de encerramento da última sexta-feira.

Ontem, na última hora da sessão, o mercado piorou muito com a pressão do IOF ofuscando o efeito da contenção anunciada de R$ 31,3 bilhões no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas. A corrida do governo para corrigir parte da medida do IOF ainda na noite de ontem tirou um pouco da pressão sobre a curva já na abertura, mas sem conseguir desfazer totalmente o estrago.