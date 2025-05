Ministério da Agricultura alerta para risco de consumo de lotes de 3 marcas de café

Após a conclusão das análises laboratoriais e a comunicação oficial às empresas responsáveis, o Ministério disse já ter sido determinado o recolhimento dos produtos impróprios.

O Ministério orienta que consumidores que tenham adquirido os produtos listados deixem de consumi-los imediatamente. É possível solicitar a substituição do produto com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, caso os produtos ainda estejam sendo comercializados, o ministério solicita que a ocorrência seja comunicada por meio do canal oficial Fala.BR, com o nome e endereço do estabelecimento onde foi realizada a compra.