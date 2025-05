Não há nenhuma sinalização explícita do Copom para próxima reunião, diz diretor do BC

Ele citou o discurso do presidente do BC no evento, Gabriel Galípolo, mencionando que variáveis não observáveis representam um "desafio enorme" para estimar de forma robusta cenários possíveis. Picchetti citou como exemplo o Canadá, que traçou cenários com hipóteses alternativas a respeito das tarifas "que são muito diferentes entre si".

"Cenários são uma boa ideia, mas tem que ser colocado com muito cuidado para não causar mais problemas do que estamos tentando resolver", ponderou Picchetti.

Sinais incipientes de desaceleração

O diretor do Banco Central disse que há sinais incipientes de alguma desaceleração na atividade econômica, mas que o País ainda mostrará um primeiro semestre robusto. Picchetti citou os dados do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) e do Monitor do PIB da FGV, que ainda mostram setores econômicos resilientes, embora as expectativas para o agro tenham puxado muito o PIB.

"O agro puxou o PIB, mas você vê que, tirando o Agro, todos os setores estão mostrando resiliência", frisou o diretor.

Picchetti mencionou que o Monitor do PIB e IBC-Br surpreenderam para cima nas últimas leituras, mas que as expectativas mostram que o desemprego parou de cair, com até elevação na ponta. Além disso, as sondagens de confiança dos diferentes setores econômicos feitas pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) mostram uma disseminação no sentimento de arrefecimento, o que também é observado pelo BC na condução da política monetária.