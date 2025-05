Ouro fecha acima de US$ 3.350 com tensão comercial e incerteza fiscal nos EUA

Os preços do ouro superaram a marca de US$ 3.350 nesta sexta-feira, 23, impulsionados pela busca por ativos de segurança após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacender temores em torno do comércio global ao ameaçar novas tarifas.

O contrato de ouro com vencimento em junho avançou 2,15% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.365,80 por onça-troy. Na semana, o metal dourado acumulou alta de cerca de 5%.

A demanda pelo ouro aumentou depois que Trump propôs uma tarifa de 50% sobre as importações da União Europeia a partir de 1º de junho, alegando falta de avanços nas negociações. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também demonstrou frustração com as propostas do bloco. Em outra frente, Trump ameaçou taxar em 25% os iPhones da Apple, caso a produção não seja transferida para os Estados Unidos. A Apple, por sua vez, planeja deslocar parte da fabricação da China para a Índia.