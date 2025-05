Preços da cenoura, alface e tomate caem no atacado, diz Conab; cebola e batata têm alta

"No caso da folhosa, o comportamento das cotações foi influenciado pela demanda", disse a estatal.

A redução nos preços, no entanto, não foi uniforme, sendo registrada na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Ceasa de Campinas e em Santa Catarina.

Para o tomate, a média ponderada dos preços caiu 5,82%, em relação à média de março, diante do aumento na oferta de 5,3%.

Cebola e batata

Já para a cebola e batata, a Conab verificou alta nas cotações. A média ponderada de preço da batata subiu 36,67% ante março. "Apesar da alta recente, é importante destacar que os preços continuam em baixos níveis, inferiores aos dois anos anteriores", destacou. "Essa elevação pode ser explicada pelo início da mudança do eixo fornecedor do alimento a partir da diminuição dos envios da safra das águas paranaenses e aumento do fornecimento do alimento produzido nos Estados do Sudeste, do Centro-Oeste e do Nordeste", acrescentou.

A cebola apresentou movimento de alta dos preços em abril. "Mesmo com as constantes altas registradas no início deste ano, movimento esperado para o período, as cotações estão abaixo de 2024. Esses valores mais baixos em comparação com 2024 podem ser atribuídos à recuperação da safra de Santa Catarina", explicou a Conab.