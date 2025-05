Consórcio liderado por grupo americano RedBird compra editora do Daily Telegraph por US$ 674 mi

Um consórcio liderado pela empresa de investimentos norte-americana RedBird Capital Partners concordou em comprar a editora do jornal britânico Daily Telegraph, de 170 anos, por cerca de 500 milhões de libras (US$ 674 milhões), informaram as duas partes na sexta-feira, 23.

A Redbird disse que chegou a um acordo em princípio para se tornar a proprietária controladora do Telegraph Media Group, encerrando uma longa saga de aquisição do jornal de tendência conservadora.

Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente da RedBird, disse que o negócio "marca o início de uma nova era para o The Telegraph, à medida que buscamos expandir a marca no Reino Unido e internacionalmente, investir em sua tecnologia e expandir sua base de assinantes".