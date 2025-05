JBS recebe aval de acionistas para lançar ações nos EUA

Os irmãos Joesley e Wesley Batista celebraram, em publicações nas redes sociais. "Traz mais investidores. Facilita os investidores estrangeiros a investirem na empresa, trazendo mais capital, mais recurso, melhorando a capacidade da companhia de crescer", escreveu Joesley, que chamou a decisão dos acionistas de "uma notícia extraordinária".

As ações da JBS fecharam em baixa de 1,28% ontem, depois do anúncio do aval para a dupla listagem das ações da companhia.

Questinamentos

A listagem dos papéis da empresa na bolsa americana vai ocorrer após várias postergações e em meio à continuidade de questionamentos políticos e ambientais no exterior. A pressão aumentou após o detalhamento da reestruturação internacional que a JBS empreenderá para ser listada em Nova York, com a mudança de sua sede para a Holanda.

A senadora democrata Elizabeth Warren enviou uma carta aos CEOs da JBS USA, Wesley Batista Filho, e da Pilgrim's Pride (empresa americana que pertence à JBS), Fabio Sandri, nesta semana, em manifesta preocupação com a possibilidade de as empresas terem feito grandes doações à posse do presidente dos EUA, Donald Trump, em um esforço para influenciar decisões durante seu governo. A Pilgrim's Pride doou US$ 5 milhões - o maior valor individual ao Comitê Inaugural Trump-Vance -, superando o montante conjunto de gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Meta e Google, segundo a senadora.

"A decisão da SEC (a CVM americana), tomada poucos meses após a doação da Pilgrim's Pride, levanta questões sobre influência indevida", acusa Warren.