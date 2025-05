Trump dá fim à trégua na guerra comercial com ameaças à União Europeia e à Apple

No início de abril, o presidente americano impôs uma tarifa geral de 20% à UE como parte de sua ofensiva comercial global. Em seguida, porém, ele suspendeu a iniciativa por 90 dias. Um imposto básico de 10% sobre produtos da UE e taxas sobre carros, aço e alumínio permanecem em vigor.

Reação

O bloco europeu informou ontem que não comentaria as declarações de Trump e seus assessores. Ministros da Alemanha e da Suécia, porém, criticaram a ameaça.

Em publicação no X, a ministra das Finanças da Suécia, Elisabeth Svantesson, acusou Trump de escalar as tensões comerciais em nível "não razoável e que pode prejudicar" ambas as economias. "Precisamos de mais comércio livre, não menos", escreveu. "Ao mesmo tempo, temos que acelerar esforços para tornar a Suécia mais atrativa para investimentos, mesmo em situação incerta como essa."

Já o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que as tarifas "não ajudam ninguém" e levam a mais "sofrimento nos mercados", em comentários a repórteres em Berlim, segundo veículos de comunicação internacionais.

Wadephul disse que continuará a apoiar as negociações com Washington, mas sinalizou busca por outros acordos. Conforme a agência de notícias Reuters, o ministro alemão afirmou que espera conseguir um acordo de livre comércio com a Índia até o fim deste ano.