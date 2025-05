Elmano de Freitas cobra Galípolo por redução da Selic

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, cobrou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para que a taxa básica de juros (Selic) seja reduzida nos próximos meses. Disse, ainda, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um programa que "busca o equilíbrio fiscal".

O governador falava sobre o crescimento da economia no Ceará quando fez a cobrança a Galípolo. Disse que, agora que o governo do PT indicou o presidente do BC, espera um esforço maior pela redução da Selic.

"Temos grandes oportunidades. Acho que a taxa de juros é um elemento limitador para o investimento privado no País. É muito importante que tenhamos um esforço. Agora que indicamos o presidente do Banco Central, espero que o presidente do Banco Central colabore de maneira mais intensa do que tem feito até aqui para que a taxa de juros do País seja reduzida para o investimento privado", disse.