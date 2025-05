Elmano de Freitas diz que esquerda precisa rever discurso sobre emprego informal

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, disse que o Partido dos Trabalhadores, ao qual é filiado, e a esquerda em geral precisam rever a visão que têm sobre algumas pautas emergentes na sociedade, como o trabalho informal e o enfrentamento ao crime organizado.

"Na esquerda, elegemos pautas como prioridade que deveríamos atualizar com outros temas. Temos, no Brasil, um mundo de pequenos empreendedores, pessoas que buscam ganhar suas vidas no mercado informal. Estão trabalhando de maneiras intensas para isso e nós da esquerda elaboramos poucas políticas públicas para este setor. Temos temas como a segurança, em que temos que reconhecer que nossa elaboração é insuficiente para o enfrentamento de organizações criminosas", afirmou.

O governador disse, porém, que o PT soube se atualizar em relação à importância do setor privado para o avanço da economia. Disse que o discurso do partido avançou na "colaboração do Estado com o setor privado para garantir situação de segurança jurídica para que aumente o investimento privado produtivo para gerar emprego e renda".