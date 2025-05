Gripe aviária: Brasil segue com 18 investigações de suspeita da doença em andamento

No Rio Grande do Sul, onde foi confirmado, no município de Montenegro, o primeiro caso de gripe aviária em granja comercial do País, propriedades rurais dentro de um raio de dez quilômetros do foco receberam, neste fim de semana, a segunda visita da vigilância feita por fiscais estaduais agropecuários e técnicos agrícolas. No total, o País já registrou 164 casos da doença em animais silvestres e três focos em produção de subsistência, de criação doméstica, além de um em produção comercial.