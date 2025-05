Alckmin diz estar otimista com aprovação no Senado nesta semana do PL do Acredita Exportação

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse estar otimista de que o Senado aprove ainda nesta semana o projeto de lei (PL) que estabelece o programa Acredita Exportação, que restitui créditos tributários a pequenas empresas exportadoras.

"Nós estamos otimistas que a gente possa essa semana ter a aprovação do Senado Federal. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade o projeto de lei do presidente Lula que estabelece o chamado Acredita Exportação, ou seja, um estímulo para a pequena empresa poder conquistar mais mercado, poder exportar mais", declarou Alckmin a jornalistas, após abertura do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro.

Segundo ele, o Acredita Exportação funciona como um Reintegra de transição, persistindo até que a reforma tributária tome efeito.