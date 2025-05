BC vai autorizar acompanhamento de demandas a instituições financeiras a partir de junho

O Banco Central vai disponibilizar, a partir de junho, um sistema para acompanhamento de demandas de cidadãos em relação a instituições financeiras, inclusive com a resposta das IFs. As informações ficarão na área logada do Meu BC, um sistema da autarquia voltado para o cidadão.

A medida faz parte de uma série de novos serviços ao cidadão anunciados nesta segunda-feira pela diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Izabela Correa. Em uma entrevista coletiva, ela explicou que também será possível, por exemplo, compartilhar relatórios do registrato com outras pessoas.

Sobre o serviço que permite a cidadãos desautorizar a abertura de novas contas no seu nome, o chefe do departamento de Atendimento Institucional do BC, Carlos Eduardo Gomes, explicou que não haverá qualquer tipo de contato ativo nos casos em que a abertura estiver proibida, mas for solicitada em uma instituição financeira.