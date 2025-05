BC vai dar acesso a eventuais marcações de fraude em chaves Pix a cidadãos em 2026

O Banco Central vai permitir que cidadãos saibam se as suas chaves Pix foram marcadas como fraudulentas por instituições financeiras. Nesta segunda-feira, 26, a diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa, disse que essas informações serão disponibilizadas no Registrato a partir do ano que vem.

As instituições financeiras fazem "marcações" em chaves Pix suspeitas de fraudes, que podem ser originadas, por exemplo, a partir de uma notificação de infração no sistema. Apenas no ano passado, houve 1,223 milhão de marcações, como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) a partir de dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

Em uma entrevista coletiva para comentar o lançamento de novos serviços ao cidadão, o chefe do departamento de Atendimento Institucional do BC, Carlos Eduardo Gomes, explicou que o Registrato não vai incluir a razão da marcação. Mas o cidadão que quiser os detalhes vai poder entrar em contato com a IF responsável, ele disse.