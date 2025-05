Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após Trump adiar tarifa sobre UE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/05/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliavam decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de adiar a imposição de tarifa de 50% a produtos da União Europeia até 9 de julho.

Trump fez o anúncio ontem (25), após conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na sexta-feira (23), o presidente americano havia dito que as negociações com a União Europeia "não estavam indo a lugar nenhum" e ameaçado tarifar importações do bloco em 50% a partir de 1º de junho.