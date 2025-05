Bolsas da Europa fecham em alta após Trump adiar tarifas contra União Europeia

As ações do setor automotivo europeu, que haviam despencado mais de 3% na sexta-feira, avançaram nesta segunda-feira. As montadoras alemãs BMW e Mercedes-Benz subiram 2% cada, enquanto a Volkswagen disparou 2,48%.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA havia ameaçado aplicar a tarifa fixa a partir de 1º de junho. No domingo, contudo, o republicano anunciou que decidiu adiar a medida até 9 de julho, após conversa telefônica com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em postagem no X, no fim de semana, Von der Leyen afirmou que o bloco está pronto para avançar nas discussões com Washington de "forma rápida e decisiva".

O Commerzbank destacou, em nota, que os comentários de Trump lembram aos mercados o caráter imprevisível e, por vezes, contraditório de suas decisões. Para o banco, investidores já começam a redirecionar recursos para a Europa e a Ásia, diante do risco crescente de recessão nos Estados Unidos.

*Com informações da Dow Jones Newswires