Brasil tem grande desafio em relação à defesa comercial, avalia Mercadante

A empresários da indústria, ele cobrou atenção especial ao setor no contexto de guerra comercial, salientando que não existe futuro promissor sem o desenvolvimento do setor. "Esse País precisa de emprego de qualidade, precisa gerar muito mais impostos, mais valor agregado, mais inovação, mais tecnologia. Nós somos uma grande fazenda, sempre fomos. Somos um grande provedor de alimentos? Somos. Mas nós temos que ser e lutar por isso: um país com a neoindústria, como já tivemos no passado, o país que mais crescia no mundo", declarou.

O presidente do BNDES defendeu uma nova relação entre Estado e mercado. Aproveitou ainda o discurso para agradecer ao Congresso Nacional, que, frisou, tem ajudado a aprovar as principais medidas do BNDES.