BYD despenca quase 9% em Hong Kong e arrasta pares após retomada de guerra de preços na China

Com forte verticalização e produção interna de baterias, a BYD é amplamente vista como a montadora de menor custo na China. Essa estrutura garante mais margem para aplicar cortes do que muitas rivais, que ainda operam no vermelho.

Relatos indicam que estoques elevados nas concessionárias estimularam a decisão da BYD, somada à meta de vender 5,5 milhões de veículos em 2025, acima dos 4 milhões em 2024.

Os cortes não se aplicam às vendas internacionais da empresa, que seguem com margens mais altas. Isso dá vantagem à BYD sobre concorrentes que dependem do mercado doméstico. Ainda assim, a nova ofensiva tende a pressionar as margens da própria companhia.

Em fevereiro, a BYD já havia anunciado que toda a sua linha passaria a contar com sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) sem custo adicional - movimento que reduziu expectativas sobre o potencial de receita da Tesla com o Full-Self Driving na China. Fonte: Dow Jones Newswires.