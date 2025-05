Com volume fraco por feriado em NY, Ibovespa sobe 0,23%, a 138,1 mil pontos

A progressão do Ibovespa foi contida nesta segunda-feira pelo desempenho da principal ação da carteira, Vale ON, que cedeu 0,57%. O dia foi misto para as cotações do petróleo e também para as ações de Petrobras (ON +0,03%, PN -0,32%).

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse nesta segunda que tanto a gasolina quanto o diesel estão abaixo do preço de paridade internacional, e que a empresa pode reduzir seus preços nas refinarias caso a cotação do petróleo continue caindo - o que contribuiu para o desempenho cauteloso do papel na sessão.

Por outro lado, o dia foi em geral positivo para as ações dos maiores bancos, com destaque para recuperação parcial em BB ON (+1,02%), que acumulou perdas desde o anúncio do balanço do primeiro trimestre, e ainda cede quase 15% no mês. Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, destaque para Assaí (+5,97%), Azul (+4,81%) e Braskem (+4,15%). No lado oposto, Raízen (-7,94%) JBS (-3,63%) e Petz (-3,13%).