Comissão da Câmara confirma audiência com Ceron amanhã e com Haddad no dia 11 de junho

A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados, presidida por Rogério Correia (PT-MG), confirmou nesta segunda-feira, 26, uma audiência pública amanhã, 27, às 14 horas, com o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, para debater o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) no Estado de Minas Gerais. A CFT recebe ainda o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no dia 11 de junho, às 10 horas da manhã.

A audiência com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, prevista para esta quarta-feira, 28, foi adiada e será remarcada em breve, segundo a Comissão.