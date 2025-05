Dívida externa bruta é estimada em US$ 364,718 bilhões em abril, calcula BC

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 364,718 bilhões em abril, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 26. A dívida externa era de US$ 363,383 bilhões em março, segundo as estimativas da autarquia. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 269,125 bilhões em abril, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 95,593 bilhões.

Taxa de rolagem

A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 110% em abril, informou o Banco Central. Em abril de 2024, estava exatamente no mesmo patamar. Este nível significa que houve captação de valor em quantidade mais do que suficiente para rolar compromissos das empresas no período, ficando um pouco acima do total. No acumulado de janeiro a abril, a taxa de rolagem total é de 88%.