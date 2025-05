Dólar fecha em alta com IOF no radar em dia de liquidez reduzida por feriado nos EUA

Após ressaltar que o pregão desta segunda é atípico, pela baixa liquidez, o superintendente da mesa de derivativos do BS2, Ricardo Chiumento, observa que, em geral, o mercado local tem refletido a dinâmica de perda de força do dólar no exterior neste início de ano. Não por acaso, a apreciação do real, na casa de 8%, é bastante similar à queda do DXY no período.

"A exceção foi na semana passada, principalmente na quinta e sexta-feira, com o anúncio de medidas que mexeram de fato em pontos sensíveis ao capital estrangeiro", afirma Chiumento, ressaltando que o governo voltou atrás na questão de IOF em pontos relacionados a aplicações em fundos de investimento em brasileiro em ativos no exterior e nas remessas destinadas a investimentos. "O IOF deve pesar um pouco mais sobre a atividade local, que já vinha apresentando sinais de enfraquecimento por conta dos juros altos.

Analistas ponderam que a alteração do IOF, um imposto regulatório, mostra que o governo persiste na estratégia de aumentar a receita para cumprir as metas fiscais, postergando ajustes estruturais nas contas públicas. Há temores de judicialização da decisão do governo de elevar o IOF sobre crédito e seguros.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou nesta segunda-feira à tarde que vai levar para discussão, na reunião de líderes da Casa, o projeto de decreto legislativo que pede a suspensão do decreto do governo Lula que aumenta o IOF.

Pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a equipe econômica tem até o fim da semana para decidir como compensar o que deixará de ser arrecadado pela revogação do IOF para aplicação de fundos e remessas para investimentos.

"O mercado ainda tenta entender a lógica por trás do aumento relâmpago do IOF, anunciado e parcialmente desfeito em poucas horas, e agora monitora, com natural ceticismo, quais serão as medidas compensatórias para a isenção tributária dos fundos de brasileiros no exterior", afirma o head de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP, Diego Costa. "A verdade é que, enquanto Brasília seguir em modo de indefinição, qualquer respiro tende a ser, no máximo, técnico e temporário."