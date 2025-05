Dólar segue em alta e roda em torno de R$ 5,65 com minério fraco e cautela fiscal

Para Velloni, o viés de alta do dólar frente ao real reflete também uma desconfiança trazida pela mudança no IOF. "Há temor de que governo não pare com o aumento do IOF e continue gerando novos tributos ou aumentando impostos para elevar arrecadação para cumprir as metas fiscais", sem cortar despesas e prometendo mais benefícios sociais, como Vale Gás, visando a eleição de 2026, critica.