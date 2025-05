Equipe econômica quer cortar mais R$ 2 bilhões

A equipe econômica ainda aguarda o sinal verde do Palácio do Planalto para aumentar a contenção de gastos em R$ 2 bilhões e compensar a perda de arrecadação com o recuo na cobrança de IOF sobre envio de recursos de fundos ao exterior.

Há duas dúvidas entre os técnicos: primeiro, se o governo fará um novo corte ou uma nova medida de arrecadação; segundo, se irá esperar até o próximo relatório Bimestral de Receitas e Despesas, em julho, para anunciar o corte ou se irá antecipar o anúncio.

O mais provável é que o contingenciamento seja feito agora, pela urgência do tema, e, no próximo Bimestral, o governo lance mão de uma medida arrecadatória para compensar. Com isso, esse contingenciamento adicional poderia ser revisto.