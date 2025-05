Focus: projeção de Selic 2026 atualizada nos últimos 5 dias úteis passa de 12,25% para 12,50%

A mediana para a Selic no fim de 2026 também ficou estável em 12,50% nesta edição do Focus. Mas, levando em conta apenas as 78 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária subiu de 12,25% para 12,50%.

A estimativa intermediária para o fim de 2027 continuou em 10,50%. Já a mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0%.