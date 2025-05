Gripe aviária: técnicos do governo veem limitada e temporária queda de preços de frango e ovos

A confirmação do primeiro foco de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil há dez dias e a consequente suspensão das exportações de produtos avícolas a 38 destinos devem levar à queda nos preços da carne de frango e ovos no País. A avaliação é de técnicos da equipe agrícola e econômica do governo. O movimento, entretanto, deve ser temporário, relataram as fontes ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Técnicos ouvidos pela reportagem explicam que os preços do frango e dos ovos tendem a ceder em um primeiro momento no mercado doméstico em virtude de um aumento temporário na oferta local. Parte do volume que não será embarcado, em virtude das restrições atuais sobre o frango brasileiro, tende a ser direcionada ao varejo local, o que pode pressionar as cotações de produtos avícolas, especialmente da carne de frango e de ovos. A queda deve ser pontual, sem recuo significativo nos valores no mercado interno, segundo as fontes.

Esse movimento, contudo, deve se estender ao máximo por três meses, período para as granjas ajustarem o alojamento de pintinhos à demanda atual. "Depois dessa pressão pontual inicial, a tendência é de estabilidade nos preços de frango e ovos", observou um técnico que acompanha as medidas do governo para o enfrentamento da inflação de alimentos. Outro interlocutor lembra que a autorização para a indústria armazenar temporariamente cargas de carne de frango congeladas, já inspecionadas e prontas para exportação também limita o impacto sobre os preços do frango e ovos.