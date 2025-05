Haddad: governo descobriu 'caixa preta' no Orçamento federal de R$ 800 bi de renúncia fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 26, que o atual governo descobriu uma "caixa preta" no Orçamento federal de R$ 800 bilhões com renúncias fiscais. Ele fez o comentário durante o evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro. A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.

"Falava-se muito da caixa preta do BNDES, e hoje a gente descobriu uma caixa preta no Orçamento Federal de R$ 800 bilhões de renúncia fiscal. R$ 800 bilhões", enfatizou, retribuindo as palavras de apoio ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, feitas momentos antes. "O BNDES está aqui mostrando a competência, a transparência que sempre teve, em proveito do empresário brasileiro", disse, citando que o setor industrial é uma ferramenta "importantíssima" para todos os países do mundo, sejam liberais ou socialistas, pois é dele que provém o aumento da produtividade, o emprego de qualidade.

"A gente precisa entender isso, e eu penso que o presidente Mercadante tem dado ao BNDES um toque de muita engenhosidade, no sentido de recuperar com instrumentos novos a capacidade de fomentar a indústria do nosso país, o emprego industrial e assim por diante. Muita coisa tem por ser feita, não resta dúvida, mas eu quero crer que o presidente Lula, nesses dois anos de trabalho, demonstrou uma capacidade e um compromisso com a indústria que precisa ser, no seu dia, muito valorizado", argumentou.