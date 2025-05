Haddad palestra em evento do BNDES no Rio e, em Brasília, tem reuniões com Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa logo mais, a partir das 8h45 desta segunda-feira, 26, do evento em comemoração ao Dia da Indústria, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro. Ele fará uma palestra sobre Política Fiscal e Tributária para Reindustrialização do Brasil.

Depois, Haddad viaja para Brasília, onde terá duas reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro encontro, às 15h, terá a participação da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, de acordo com a agenda presidencial.

Às 16h desta segunda-feira, a reunião será com o presidente Lula e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Todos os encontros serão realizados no Palácio do Planalto.