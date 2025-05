Mercadante: guerra comercial favorecerá agropecuária brasileira e será desafiador à indústria

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 26, que a guerra comercial entre Estados Unidos e China vai favorecer a agricultura brasileira, mas aponta para a um cenário desafiador para a indústria.

"Independente que essa guerra comercial começou de forma errática, improvisada, autoritária, nós vamos assistir um desacoplamento entre a economia da China e dos Estados Unidos. E esse desacoplamento vai beneficiar muito a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, porque nós somos um grande provedor de alimentos do planeta, especialmente nesse período da crise climática", comentou Mercadante.

Ele participou da cerimônia de abertura do evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro. A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.