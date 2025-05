Mercadante: Selic gera dívida, e IOF, que já foi maior, gera receita

Em um novo aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, minimizou nesta segunda-feira, 26, as medidas ligadas ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que geraram reação negativa do setor privado, e criticou o trabalho do Banco Central na coordenação da política monetária.

"Nós temos o impacto do IOF dessa medida recente, mas já tivemos IOF muito mais alto. E o IOF tem uma função de contração monetária, porque aumenta o custo do crédito. Mas a Selic gera dívida. O IOF gera receita. Diminui o problema da relação dívida/PIB na sustentabilidade", argumentou Mercadante, durante evento Nova Indústria Brasil, em comemoração ao Dia da Indústria, no BNDES, no Rio de Janeiro. A conferência é promovida por Brasil 247, TV 247 e Agenda do Poder.

Mercadante disse estar entre os que defendem a necessidade de olhar os gastos estruturais e repensar como se aumenta a eficiência do gasto público, protegendo os que mais precisam. "Mas precisamos de uma agenda que não pode ser só do ministro da Fazenda", comentou, acrescentando que Haddad tem que entregar o arcabouço fiscal. "É responsabilidade do ministro."