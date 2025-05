Saldo da carteira de crédito deve crescer 0,4% em abril, mostra pesquisa da Febraban

De acordo com o levantamento, a carteira direcionada deve acelerar de 11,7% para 12,1% em 12 meses, mostrando elevado dinamismo, apesar do cenário econômico relativamente adverso. A carteira Pessoa Jurídica Direcionada deve crescer 1,8% em abril. O crédito direcionado às famílias também deve mostrar crescimento importante, de 1,0% no mês.

Já o crédito livre deve ficar relativamente estável em abril (-0,1%), com o ritmo de expansão anual de 8,5%, ante 8,6%. A carteira Pessoa Física Livre deve crescer 0,6% no mês, com algum impulso vindo das linhas rotativas, reforçando a preocupação com a qualidade da carteira à frente.

Em 12 meses, a carteira Pessoa Física Livre deve desacelerar de 11,3% para 10,8%. Já a carteira Pessoa Jurídica Livre recuar 1,0% no mês, afetada pela sazonalidade negativa das linhas de fluxo de caixa e pelo fraco desempenho da modalidade capital de giro, a principal da carteira. Em 12 meses, o ritmo de expansão da carteira Livre Pessoa Jurídica deve ficar em 5,3% (ante 5,0%).

Sardenberg ressalta que há sinais de continuidade do avanço das linhas rotativas, o que preocupa quanto à qualidade da carteira das famílias. "Já o novo crédito consignado privado (Crédito ao Trabalhador) ainda parece mostrar efeito limitado sobre o crescimento da carteira, impactando mais a composição, ao substituir linhas de maior custo, como o crédito pessoal não consignado. Esse movimento reforça a importância de acompanhar de perto a evolução do crédito, tanto em volume quanto em qualidade."

A pesquisa é divulgada mensalmente como uma prévia da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito do Banco Central. As projeções são feitas com base em dados consolidados dos principais bancos do País. O Banco Central divulgará a Nota de Política Monetária e Operações de Crédito no próximo dia 29 de maio.

De acordo com a pesquisa, as concessões de crédito devem apresentar expansão mensal de 3,4% em abril. Ajustando pelo número de dias úteis, o resultado representa uma retração de 1,8% na margem.