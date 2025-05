Shopee amplia pontos de retirada e quer alcançar até 1.000 cidades

A Shopee vai fazer uma nova ofensiva para ganhar mais espaço no Brasil. A empresa de Cingapura vai ampliar opções de entrega com a implementação de mais de 2 mil pontos de retirada em estabelecimentos comerciais pelo País. Com a nova funcionalidade, consumidores poderão escolher retirar seus pedidos em Agências Shopee, locais que também atuam como pontos de coleta para vendedores da plataforma.

Atualmente, já são cerca de 2.500 Agências Shopee ativas em mais de 400 cidades brasileiras. A expectativa da empresa é expandir a cobertura para mil cidades até o fim deste ano.

A aposta em pontos de retirada ocorre em um momento de crescimento da Shopee no Brasil, onde a plataforma já figura entre as líderes do comércio eletrônico em volume de pedidos. A empresa vem ampliando sua base de usuários, com foco em frete acessível, promoções e parcelamento facilitado. A expansão logística, com mais pontos físicos, é vista como um passo necessário para acompanhar esse avanço da demanda e melhorar a experiência do consumidor.