STF dá mais 2 anos para adesão a acordos por perdas em planos Bresser, Verão e Collor

Zanin também defendeu que os planos são constitucionais porque, embora tenham gerado consequências negativas para poupadores, o Estado tinha o dever de buscar a ordem econômica e financeira do País. "É possível, portanto, admitir o caráter constitucional e cogente dos planos econômicos e, ao mesmo tempo, reconhecer que seus efeitos danosos merecem ajustes e correções", afirmou.

O relator foi seguido por unanimidade entre os ministros que votaram. Edson Fachin e Luís Roberto Barroso declararam suspeição e não se manifestaram.

Ação de R$ 239 bi sobre Plano Collor I

Em outra frente, o Supremo ainda vai julgar ação que discute a validade do critério adotado pelo Banco do Brasil para reajustar as dívidas decorrentes de empréstimos rurais em março de 1990, mês da implementação do Plano Collor I.

O banco estima impacto de R$ 239 bilhões como consequência da devolução de juros cobrados a mais em empréstimos, mas o valor é contestado. A ação é relatada pelo ministro Alexandre de Moraes.