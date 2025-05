Suspeita de gripe aviária em granja comercial de SC é descartada; há 12 investigações

A suspeita de gripe aviária em uma granja comercial em Ipumirim (SC), em investigação há uma semana, foi descartada com resultado negativo para a doença, conforme atualização mais recente da plataforma de Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura, às 8h30 desta segunda-feira, 26. O resultado da investigação era aguardado pelo governo e pelo setor produtivo, apesar de haver indícios de que o resultado seria negativo, em virtude de Santa Catarina ser o segundo maior produtor de aves do País. A suspeita, agora descartada, era em uma granja de pintinhos de cinco dias no oeste catarinense.

Há 12 investigações de suspeita de gripe aviária em andamento no País, de acordo com os dados da plataforma. As investigações estão em andamento com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.

Apenas uma é em planta comercial: em um abatedouro de aves em Aguiarnópolis (TO).