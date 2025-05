Taxas de juros têm leve queda em meio à expectativa por IPCA-15, mas giro é fraco

Para o economista, a semana será decisiva para calibrar as apostas, em função da agenda carregada. Além do IPCA-15, amanhã, haverá divulgação de "indicadores-chave", especialmente os dados do mercado de trabalho, como o Caged e a taxa de desemprego do IBGE, além do PIB na sexta-feira. "Esses dados serão fundamentais para o Copom avaliar a efetividade das medidas fiscais anunciadas, mensurar a inércia inflacionária e decidir com maior segurança sobre a trajetória da Selic", afirma.

A notícia do dia, a do adiamento da aplicação de tarifas de 50% à União Europeia pelo presidente Donald Trump, teve pouco potencial para mexer com os negócios por aqui, ao menos antes de um primeiro impacto nos Treasuries, que pode vir a ocorrer amanhã.

Internamente, o aumento do IOF, mesmo com o recuo parcial do governo, ainda traz desconforto. A equipe econômica tem até o fim da semana para decidir como compensar o que deixará de ser arrecadado pela alteração no decreto sobre a cobrança, estimado em R$ 2 bilhões. Os ministros da Junta Orçamentária se reúnem hoje para encontrar uma solução, segundo apurou o Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).